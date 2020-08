Torta di mele cremosa: ideale per chi è a dieta, sole 105 kcal (Di domenica 30 agosto 2020) Siete a dieta ma non volete rinunciare al dolce? Ecco la ricetta per preparare una buonissima Torta di mele cremosa, con solamente 105 kcal. Ingredienti: Per preparare una Torta di mele cremosa, vi serviranno: 80 ml di latte a temperatura ambiente 70 grammi di farina di tipo 00 70 grammi di zucchero bianco da tavola (o la stessa quantità di zucchero di canna, in alternativa potete usare 35 grammi di dolcificante di Stevia). 25 grammi di burro 3 mele biologiche (potete scegliere tra le qualità Red delicious o Golden) 2 uova intere a temperatura ambiente Un pizzico di cannella in polvere Un pizzico di sale fino da cucina Q.b. di lievito in polvere Q.b. di aroma di vaniglia. Per evitare che le mele diventino ... Leggi su pianetadonne.blog

so_mari : @fedeinthesky fede la torta di mele che faccio sempre a casa nostra in italia è super semplicissima con ingredienti… - myrecipeaisle : la cucina di cristina: torta cremosa di mele e zenzero - prajitura cremoasa cu mere si ghimbir - creamy apples cake… - bianc_arianna : Multitasking: io che chiamo una mia amica mentre mi depilo e lei intanto cucina la torta di mele ???? - Rada00563645 : RT @tgjwsite: ??TORTA DI MELE ARANCE & RICOTTA (senza burro ne olio) •4 uova •250 g ricotta vaccina •300 g farina •200 g zucchero •3 mele… - palombo_rossana : RT @tgjwsite: TORTA DI MELE E RICOTTA 3 uova 250 gr. di ricotta vaccina 150 gr. di zucchero 260 gr.di farina 00 2 mele 1 bustina di lievito… -

