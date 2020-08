Torna la bufala coi genitori in Ritorno al Futuro da giovani e la famosa foto (Di domenica 30 agosto 2020) Nuovamente attuale in queste ore una foto che ci mostra i due attori che ricoprono il ruolo dei genitori in Ritorno al Futuro, in relazione al personaggio principale della trilogia, ovvero Marty McFly. Ne abbiamo parlato già alcuni mesi fa, ma a quanto pare la fake news con la loro foto è ancora attualissima. Come ho avuto modo di notare in queste ore, infatti, in tanti stanno nuovamente ricondividendo lo scatto, pensando che si tratti della fotografia persa da due anziani. La bufala sui genitori di Marty in Ritorno al Futuro Per farvela breve, da un po' di tempo gira questa foto sui social. Il suo autore (come evidenziato correttamente su Facebook, della fake news e non della ... Leggi su optimagazine

Nuovamente attuale in queste ore una foto che ci mostra i due attori che ricoprono il ruolo dei genitori in Ritorno al Futuro, in relazione al personaggio principale della trilogia, ovvero Marty McFly ...

