Torino: “Mi faccio un bagno”, marocchino annega nel Po (Di domenica 30 agosto 2020) Un uomo di 33 anni, di origine marocchina, è morto affogato nel Po, all’altezza dei Murazzi. L’episodio è accaduto la notte scorsa, intorno alle 2.30, e a segnalare l’episodio sono stati gli amici che erano in compagnia dell’uomo. Secondo quanto ricostruiti i tre erano sotto effetto di alcool quando il 33enne si è tolto i vestiti e ha detto di volere “fare un bagno per rinfrescarsi”, poi il tutto nel fiume da cui non ha più fatto ritorno. Sul posto sono giunti gli agenti della Questura di Torino che hanno raccolto le testimonianze degli amici. Mentre il corpo senza vita dell’uomo è stato ripescato dai sommozzatori. L'articolo Torino: “Mi faccio un bagno”, marocchino annega nel Po proviene da Nuova ... Leggi su nuovasocieta

