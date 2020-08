Tonali Milan, c’è l’offerta al Brescia. Le cifre (Di domenica 30 agosto 2020) Il Milan ha avanzato una prima proposta al Brescia per Sandro Tonali: le cifre e i dettagli dell’offerta rossonera Il Milan insiste per Sandro Tonali sfruttando l’immobilismo dell’Inter e l’apertura da parte del Brescia per una trattativa che potrebbe chiudersi presto. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno proposto un prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AlfredoPedulla : #Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfett… - AntoVitiello : #Tonali vuole chiudere con il #Milan e sta spingendo con il #Brescia. L'alleato più importante per #Maldini in ques… - AntoVitiello : Si attende l'arrivo in Italia di Cellino per provare a chiudere l'operazione #Tonali al #Milan. L'Inter si è chiama… - tony62550278 : RT @PBPcalcio: ??Cellino torna in #Italia, pronto a incontrare #Maldini per chiudere per #Tonali?????? Milan alla volata finale! ?? 10+20 e… - luigiscortecci : RT @GFI65: Il Milan con Tonali fa l’acquisto dell’anno qualora si dovesse concretizzare. Elliott se vuole potrebbe essere un proprietario e… -