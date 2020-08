Tonali, il Milan vince il derby: l’Inter si tira fuori, rossoneri pronti a chiudere (Di domenica 30 agosto 2020) Sandro Tonali si avvicina a grandi passi al Milan: l’Inter ha deciso di tirarsi fuori dalla trattativa ed i rossoneri sono pronti a chiudere l’affare con Cellino Un po’ a sorpresa, Sandro Tonali si avvicina sempre di più al Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista classe 2000 – al centro di un vero e proprio derby di mercato con l’Inter – ha detto sì alla proposta dei rossoneri e – soprattutto – il club nerazzurro ha deciso di chiamarsi fuori dalla trattativa. Uno scenario che potrebbe avere del clamoroso ma nemmento tanto, visti i passati storici tra Milan e Inter sul mercato (vedi Pirlo e Kondogbia). Per ... Leggi su zon

