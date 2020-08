Tonali al Milan, Pistocchi agli esperti di mercato: “Bruciati” (Di domenica 30 agosto 2020) Maurizio Pistocchi si è preso una bella rivincita nelle ultime ore, in concomitanza dell’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan. Circa due settimane fa il giornalista aveva affermato, nel tweet qui sotto, come in realtà non ci fossero offerte dell’Inter per il talentino classe 2000. Pistocchi ora è in grado di togliersi qualche sassolino nella scarpa, soprattutto nei confronti dei numerosi esperti di calcio che vedevano Tonali in direzione Appiano Gentile. Quando tutti dicevano che era già dell’Inter 🔥🔥🔥🔥Bruciati https://t.co/WI7hJI57L1 — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) August 30, 2020 Leggi su sportface

AlfredoPedulla : #Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfett… - AntoVitiello : In questo affare è stato decisivo #Tonali, volontà chiara di andare al #Milan quando ha saputo della possibilità, n… - DiMarzio : #Milan, accordo con il Brescia per Tonali - DocStrowman : RT @MarcoKappa11: Tonali non è solamente un grande acquisto, Tonali è un segnale che il Milan da al mondo del calcio. È la voglia di torn… - pecos1998 : RT @AntoVitiello: 10+15 + 10 di bonus le cifre precise dell'affare #Tonali. Ritoccate in giornata proprio per arrivare all'accordo tra Mila… -