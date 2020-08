Tonali al Milan per circa 35 milioni (pochi). Il Milan piazza un acquisto da grande (Di domenica 30 agosto 2020) Il Milan piazza un colpo da grande squadra. Come non accadeva da tanto tempo. Sì Ibrahimovic, ma lo svedese è a fine carriera pur essendo ancora un grande giocatore. Tonali, invece, è uno dei calciatori più promettenti del calcio italiano. Sembra un predestinato. E il Milan lo ha pagato anche poco per i tempi che corrono. Tonali passa dal Brescia al club rossonero con un prestito di 10 milioni e quasi venti milioni per il riscatto. Più alcuni bonus. Quindi all’incirca 35 milioni. Decisiva è stata la volontà del calciatore, così come fondamentale è stato il lavoro di Paolo Maldini. Ancora non ... Leggi su ilnapolista

AlfredoPedulla : #Tonali, solo #Milan: presto incontro per chiudere. L’’#Inter ha comunicato di tirarsi completamente fuori. Perfett… - AntoVitiello : In questo affare è stato decisivo #Tonali, volontà chiara di andare al #Milan quando ha saputo della possibilità, n… - DiMarzio : #Milan, accordo con il Brescia per Tonali - jacktorrance74 : @fravanzini #Conte non è tipo da fare cicli, dopo 2 anni in un posto sclera e se ne va, è la sua natura, è un veloc… - salvodicaro : RT @g_lascala: Capisco che non ci sono più le bandiere, ma portare un tifoso rossonero come #Tonali al #Milan ed evitare che indossi l’orr… -