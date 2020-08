“Todi Festival”: teatro, letteratura, arte e Max Gazzè. Dal 3 al 6 settembre (Di domenica 30 agosto 2020) l concerto di Max Gazzè è in programma il 6 settembre. All’insegna della contaminazione tra i generi – teatro, musica, arte contemporanea e letteratura – il Todi Festival inaugura, il 3, con Era un fantasma, inedito di Arianna Mattioli con la regia di Lorenzo Lavia (anche tra gli interpreti). Il 5, Maria Pia Calzone e Francesco Montanari sono in scena con The darkest night drammaturgia e regia di Davide Sacco. Chiude Max Gazzè in piazza del Popolo con #ScendoinPalco Tour. Prosegue anche Todi Off rassegna parallela di teatro contemporaneo. Info: Todi (Perugia), teatro comunale, 3-6 settembre.todifestival.it Leggi anche › Apre a Genova il “Suq ... Leggi su iodonna

