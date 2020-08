TikTok: niente vendita senza l'approvazione di Pechino (Di domenica 30 agosto 2020) ByteDance, l’azienda cinese proprietaria di TikTok, non potrà vendere le operazioni Usa della popolare app senza l’autorizzazione del governo cinese.E’ quanto prevedono alcune restrizioni varate da Pechino sull’export di alcune tecnologie, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.Il provvedimento è motivato con la necessità della Cina di salvaguardare la propria sicurezza nazionale. Leggi su huffingtonpost

