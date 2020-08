TikTok, la vendita delle attività Usa dell’app si complica (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo l’annuncio dello scorso agosto di Donald Trump, riferito alla volontà di “bandire” TikTok dagli Stati Uniti per questioni legate alla sicurezza, la corsa per l’acquisizione delle attività americane dell’azienda si fa sempre più arrembante. Stando alle ultime indiscrezioni, la Microsoft avrebbe unito le forze col colosso americano Walmart per rilevare le attività legate all’utilizzo … Leggi su periodicodaily

bizcommunityit : TikTok: la vendita è vicina, il CEO Mayer si dimette! #CEO - focusTECHit : TikTok: la vendita è vicina, il CEO Mayer si dimette! - | - ConfassCom : RT @Primaonline: TikTok: anche Walmart in campo con Microsoft per la vendita delle attività Usa. Loro offerta considerata favorita https://… - Primaonline : TikTok: anche Walmart in campo con Microsoft per la vendita delle attività Usa. Loro offerta considerata favorita… - infoiteconomia : TikTok vicino alla vendita per una cifra tra i 20 e 30 miliardi di dollari. Tutte le società interessate -