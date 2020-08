TikTok, il veto di Pechino: "Niente cessione dell'app senza una nostra approvazione" (Di domenica 30 agosto 2020) ByteDance, l'azienda cinese proprietaria di TikTok , non potrà vendere le operazioni Usa della popolare app senza l'autorizzazione del governo cinese. È quanto prevedono alcune restrizioni varate da... Leggi su feedpress.me

ByteDance, l'azienda cinese proprietaria di TikTok, non potrà vendere le operazioni Usa della popolare app senza l'autorizzazione del governo cinese. È quanto prevedono alcune restrizioni varate da Pe ...Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo che concede alla cinese ByteDance 90 giorni per vendere o scorporare l’attività statunitense di TikTok. Intanto, il presidente degli Stati Uniti non s ...