Tik Tok, Pechino replica alla Casa Bianca: niente vendita senza via libera della Cina (Di domenica 30 agosto 2020) Pechino replica alla Casa Bianca sulla vicenda Tik Tok: “niente vendita senza autorizzazione della Cina”. WASHINGTON (STATI UNITI) – La replica di Pechino alla Casa Bianca sulla vicenda Tik Tok è arrivata nella serata di domenica 30 agosto 2020. Secondo quanto riportato dall’azienda Bloomberg, l’azienda non potrà decidere di vendere le proprie quote senza l’autorizzazione dalla Cina. Il provvedimento è motivato con la decisione da parte del Governo asiatico di salvaguardare la propria sicurezza nazionale. Una prima ... Leggi su newsmondo

notme49025980 : Pietro Morello (che non è “quello che fa i tik tok con il vicino”.) - mikrokosmosanie : Non gli ateez che diventano virali su tik tok italia???? - AkiraElrien : Quanto mi fanno salire l'ego i commenti di Tik tok sugli Ateez... Alle stelle - AkiraElrien : Forse serve a qualcosa Tik Tok.... - noncisonoo : Ho appena scoperto che questo sarebbe l’inno dei bi e che su tik tok si usa per fare coming out. Ecco perché mi pia… -