"Ti piace mia figlia? Ti sfondo". Totti, la diretta con la 13enne Chanel finisce malissimo: "Lei è...". Altro disastro (Di domenica 30 agosto 2020) La diretta Instagram di Francesco Totti e sua figlia Chanel finisce in modo decisamente brusco e imprevisto. L'ex capitano della Roma reagisce con veemenza ai complimenti che un follower rivolge alla ragazzina, 13 anni, finita tra mille polemiche in copertina sul settimanale Gente in costume da bagno. "Pietro ti piace mia figlia? - è la replica tra il serio e il faceto di Totti a un ragazzo - Ti sfondo Pietro, non scherziamo. Sono geloso, lei è mia". Chanel, per la cronaca, si è messa a ridere. In pochi giorni, per lei, una valanga di attenzioni mediatiche probabilmente non previste, anche se la sua esposizione, da ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Mia figlia (7 anni) al telefono: “Papà, a me piace fare la detective, ma anche la make-up artist”. ?????? - vivitanie : @moonfornamjoon_ Capisco, che cara ?? Mia sorella ancora mi chiama così, ma ora lo fa solo quando ha bisogno di qual… - ColtonvvH : vedo che ti piace la mia nuova foto profilo - Marco08274716 : RT @LeVogliose: Se ti piace la mia figa lascia un RT ???? - Luca39316162 : @francang1950 @FrancyilPunto @persa_anima Mi piace sapere che gli altri stiano bene ovvero, che non stiano male a… -