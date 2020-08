Thiago Silva, l’agente: “Leonardo lo ha scaricato due mesi fa” (Di domenica 30 agosto 2020) In un’intervista rilasciata a L’Equipe, l’agente del difensore brasiliano Thiago Silva, accasatosi da poco al Chelsea, ha svelato un curioso retroscena: “Leonardo gli aveva detto due mesi fa che non voleva prolungare il suo contratto. Ma martedì scorso ha chiamato Thiago e ha parlato della possibilità che potesse restare un altro anno. Thiago però aveva già un accordo con il Chelsea, non poteva tornare indietro, è rimasto colpito dal modo in cui ha lasciato il PSG e dall’atteggiamento di Leonardo”. Foto: As L'articolo Thiago Silva, l’agente: “Leonardo lo ha scaricato due mesi fa” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

