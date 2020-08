The Getaway grande ritorno su PS5? Le indiscrezioni di un ex Sony alimentano le speranze (Di domenica 30 agosto 2020) Stando ad un nuovo rumor, messo in circolazione da un ex-sviluppatore Sony, la serie The Getaway potrebbe tornare in futuro su PlayStation 5. Questo, dopo un'assenza durata svariati anni e due generazioni: ricordiamo infatti che gli unici due capitoli realizzati, The Getaway e The Getaway: Black Monday, furono pubblicati solo su PlayStation 2, a partire dal 2002.L'indiscrezione è stata lanciata da Mike Rouse, un ex dipendente di Sony London, ai tempi responsabili del progetto. Secondo quanto raccontato da Rouse, Sony avrebbe effettivamente in cantiere qualcosa legato alla serie, ma non è stato in grado di specificare se si trattasse di un terzo capitolo (previsto su PS3, ma poi cancellato), oppure di una remastered.The Getaway non sarà, al giorno ... Leggi su eurogamer

