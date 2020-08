Terremoto Brasile, scossa nello stato di Bahia: oggetti giù dagli scaffali [MAPPE, DATI e VIDEO] (Di domenica 30 agosto 2020) Una scossa di Terremoto ha colpito il Brasile oggi, domenica 30 agosto. La scossa, di magnitudo 4.2, ha avuto epicentro ad Amargosa, nello stato di Bahia, nel Brasile orientale. Il sisma si è verificato alle 12:44 (ora italiana). Nella gallery scorrevole in alto, le MAPPE relative all’evento. Nel VIDEO seguente, le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono il momento esatto in cui avviene la scossa. Nelle immagini, si può osservare il caos determinato all’interno di un negozio, presumibilmente un supermercato, con i prodotti che cadono dagli scaffali durante il Terremoto. L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

