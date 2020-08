Tennis, Challenger Trieste 2020: Bonadio cede in finale ad Alcaraz (Di domenica 30 agosto 2020) Carlos Alcaraz vince il Challenger di Trieste 2020. Lo spagnolo ha infatti sconfitto in finale l’italiano Riccardo Bonadio per 2-0 (6-4 6-3). Primo set rimasto in equilibrio fino al 4-4, ma Alcaraz chiude nel migliore dei modi aggiudicandosi il set. Avvio di seconda frazione dominato da Bonadio, che vince i primi tre game. Poi però lo spagnolo reagisce e pareggia i conti, per poi andare a conquistare anche gli ultimi tre game e vincere set (6-3) e match. La vittoria del torneo va quindi a Carlos Alcaraz, secondo Riccardo Bonadio. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Challenger Niente Challenger, ma il Tennis Como non si ferma: da domani tanti big in campo CiaoComo Tennis, internazionali Fvg, vince l’astro nascente Zheng

CORDENONS – Finale a senso unico nella 5°edizione dell’Itf di Cordenons Internazionali del Friuli Venezia Giulia Acqua Dolomia Serena Wines 1888, dotato di un montepremi di 15.000 dollari. Qinwen Zhen ...

Novant’anni del club comasco Si festeggia con un torneo

Costretto a cancellare il Challenger Atp per il Covid, il Tennis Como per festeggiare i suoi 90 anni di storia ha deciso di organizzare un torneo open che ha preso il via ieri e si concluderà il pross ...

