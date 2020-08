Tenet: crolla il soffitto di un cinema a Singapore durante la proiezione (FOTO) (Di domenica 30 agosto 2020) durante la proiezione di Tenet in un cinema di Singapore, alcuni spettatori sono rimasti feriti a causa del soffitto crollato in una parte della sala. Nel cinema Shaw Theatres, situato nel centro commerciale NEX di Singapore, il soffitto è crollato durante la proiezione pomeridiana di Tenet, ferendo alcune delle persone sedute in sala. Domenica tutt'altro che tranquilla per chi, a Singapore, aveva scelto di recarsi al cinema per vedere Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. Quando erano le 17.00 ora locale, infatti, una parte del soffitto dello Shaw Theatres NEX è ... Leggi su movieplayer

