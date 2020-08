Tamponi, il governo chiama Crisanti: «Una centrale unica dei tamponi» (Di domenica 30 agosto 2020) Il direttore di Microbiologia di Padova e «papà» della strategia «tamponi a tutti»: obiettivo 300 mila test al giorno Leggi su corriere

NicolaPorro : Il #Governo lavora con la Francia per i #tamponi in entrata e in uscita ma nessuno dice che ieri c’è stato un solo… - HuffPostItalia : Crisanti: 'Il Governo mi ha chiesto un piano tamponi' - Corriere : Tamponi, il governo chiama Crisanti: «Ecco il mio piano per 300 mila test al giorno» - ShaktiTemple : RT @RN_Inchieste: Andrea #Crisanti ottiene l'incarico dal governo e svela i piani: oltre ai tamponi a tappeto l'obiettivo è il 'controllo c… - gianni87605522 : RT @valy_s: #COVID19 Toh.. #Crisanti ottiene dal gov. (tramite D’Incà e Sileri) un incarico per un piano che prevede l’aumento fino a 300.0… -