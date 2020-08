Taglio cuneo fiscale, bonus 100 euro non solo a chi lavora (Di domenica 30 agosto 2020) Con la circolare numero 96 del 2020 l’INPS spiega che dal 1 luglio la riduzione del cuneo fiscale spetterà ai titolari delle stesse prestazioni previste dal bonus Renzi, integrazioni salariali, disoccupazione indennizzata, malattia, maternità, congedi parentali. Non spetterà, invece, a chi è titolare di pensione. Taglio cuneo fiscale per quali trattamenti? L’INPS spiega che il bonus derivante dal Taglio del cuneo fiscale non spetterà solo a coloro che hanno redditi da lavoro dipendente ma anche tutti i redditi assimilati quali: trattamenti di integrazione salariale come cassa integrazione, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione ... Leggi su pensioniefisco

