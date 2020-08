Sutri, l’ordinanza di Vittorio Sgarbi: multa per chi indossa la mascherina senza necessità (Di domenica 30 agosto 2020) L’ordinanza di Vittorio Sgarbi a Sutri: multa per chi indossa la mascherina. Sutri (VITERBO) – Particolare ordinanza di Vittorio Sgarbi, sindaco della cittadina viterbese di Sutri. Il critico d’arte ha deciso di multare tutte le persone che indosseranno le mascherine senza necessità. Un provvedimento che potrebbe essere impugnato nelle prossime ore dalla Presidenza del Consiglio, come già successo in passato con altre misure decise dai singoli governatori e amministratori locali. L’ordinanza di Sutri Di seguito il testo completo, riportato dal Corriere della Sera, dell’ordinanza firmata dal sindaco di ... Leggi su newsmondo

