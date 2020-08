Supercoppa Italiana di pallavolo femminile – Niente da fare per la VBC-èpiù, il Bisonte vince al tie-break (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo quattro vittorie interne in altrettante gare disputate, è Il Bisonte Firenze a spezzare il fattore campo e conquistare il pass per la seconda fase della Supercoppa Italiana 2020, superando al PalaRadi di Cremona le padroni di casa della VBC èpiù Casalmaggiore. Un ottovolante di emozioni durato cinque set, al termine del quale sono le azzurre a spuntarla. Dopo due set giocati alla pari punto a punto, Alberti e compagne perdono nettamente la terza frazione, ma quando tutto sembra in discesa per le padroni di casa, Mencarelli gioca la carta Sylvia Nwakalor, e la giovane azzurra diventa protagonista dell’incontro trascinando le sue alla conquista del quarto e decisivo quinto set sul punteggio finale di 15-13. Insieme a lei, ottime le prove di Belien e Guerra – entrambe con 18 ... Leggi su sportfair

