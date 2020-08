Superbike, Gara-2 Aragon: Rea vince ancora, secondo Davies, terzo Bautista (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo aver vinto la quarta Superpole Race della stagione, Jonathan Rea trionfa anche in Gara-2. Vittoria numero 95 in carriera per il pilota nordirlandese che chiude la Gara in 33'18"756. secondo Chaz ... Leggi su gazzetta

F1inGenerale_ : Superbike | Gran Premio d’Aragona – sintesi Gara 2: Rea vince e allunga in classifica su Redding - TeoBellan : Importante vittoria di Rea in Gara 2 Superbike ad Aragon. Battuto Davies e si riprende la vetta della classifica ge… - pier_ceschini : Johnny fa, disfa e rifa! Che bella questa Gara 2 di Aragon! Che bella questa Superbike, ribadisco! #AragonWorldSBK #WorldSBK - OA_Sport : #Superbike, GP Aragon 2020: Jonathan #Rea vince anche gara-2 e torna in vetta alla classifica generale #WSBK #SBK… - VdVSport : ??? #Superbike Gara-2 è nelle mani di Jonathan Rea! Il britannico conduce dal primo giro, rischia a quattro dalla… -