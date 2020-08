Superbike, Aragon 2020: Rea si aggiudica la Superpole Race (Di domenica 30 agosto 2020) Jonathan Rea si aggiudica la Superpole Race alla domenica mattina nel round di Aragon 2020 e partirà dalla pole position in gara 2 di questo Mondiale di Superbike ormai entrato nel vivo. Successo arrivato grazie a una rimonta nei confronti di Loris Baz che lo aveva passato al via, ma dopo poche curve controsorpasso e successo. Al suo fianco in prima fila Scott Redding e Michael Van der Mark. Quarta posizione in griglia per Alvaro Bautista. Leggi su sportface

