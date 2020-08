Superano le prove ma il lavoro promesso non c’è. La denuncia di alcuni partecipanti al “concorsone”della regione Campania (Di domenica 30 agosto 2020) “In queste settimane è attesa l’immissione al lavoro di 2500 persone sulle 10mila che hanno superato la prova”. Così parlava il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a fine luglio, riferendosi ai giovani che, dopo il mega-concorso Ripam della regione, il cui iter è partito a settembre 2019, dovrebbero entrare nelle pubbliche amministrazioni con un contratto di tirocinio. Dovrebbero. Perché non per tutti sta andando così, nonostante il concorso in questione sia uno dei fiori all’occhiello del governatore, secondo quanto da lui stesso dichiarato più volte nelle sue dirette Facebook. Sono circa 500, infatti, gli idonei a due prove scritte, ad oggi esclusi dal tirocinio e dal concorso, pur essendo al momento inserite in una graduatoria di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Superano prove Superano le prove ma il lavoro promesso non c’è. La denuncia di alcuni partecipanti al… Il Fatto Quotidiano Formula 1, Gp del Belgio da incubo per le Ferrari: Vettel e Leclerc eliminati nel Q2

Weekend da dimenticare per le due Ferrari, che dopo aver faticato nelle tre sessioni di prove libere, sono state entrambe eliminate dal Q3 durante le qualifiche a Spa-Francorchamps. Al via del Gp del ...

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 30 agosto

- TENET – ore 16.30 - 21.15 – di Christopher Nolan - con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson – Azione/Fantascienza - "Quando il personaggio ...

