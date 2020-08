Striscia la Notizia: grave lutto per lo storico inviato Valerio Staffelli [FOTO] (Di domenica 30 agosto 2020) lutto per l’inviato del TG satirico di Antonio Ricci Di certo Valerio Staffelli sta attraversando delle ore particolarmente difficili. Infatti, giovedì 27 agosto 2020 ha subito una grave perdita: purtroppo è venuto a mancare suo padre. A dare la trista Notizia è stato lo stesso storico inviato di Striscia la Notizia con un post sul suo account Instagram. Un contenuto dove colui che consegna i Tapiri d’oro ha ringraziato colui che lo ha proceeato. Gennaro Staffelli, detto Ciccio, è morto a 82 anni in circostanze che al momento non sono state rese note. L’uomo era di origini partenopeee ed era ... Leggi su kontrokultura

