“Stavolta hai esagerato”. Barbara d'Urso da non credere a 63 anni: solo un pezzo di stoffa striminzito a coprirla, décolleté irreale | Guarda (Di domenica 30 agosto 2020) Barbara d'Urso ormai ha abbastanza esperienza da sapere come far discutere anche con un semplice scatto pubblicato sul proprio profilo di Instagram. La 63enne conduttrice televisiva tornerà presto a lavoro su Canale 5 con il suo programma storico, quel Pomeriggio 5 che andrà in onda a partire da lunedì 7 settembre: a seguire poi tornerà il Live della domenica, intanto la d'Urso si gode gli ultimi giorni di vacanza. E soprattutto non rinuncia ad uno scatto in cui mette in mostra le sue enormi “grazie” in maniera anche piuttosto provocante: a coprirla c'è solo un bikini a dir poco striminzito per la generosità del suo décolleté, che infatti fa perdere la testa a migliaia di fan. Anche se non mancano le solite critiche ... Leggi su liberoquotidiano

