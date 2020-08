Sprechi: la burocrazia ci costa il doppio dell’evasione fiscale (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – Gli Sprechi rappresentano un costo per la collettività. Questo è un mantra che ci sentiamo ripetere da anni senza che sia cambiato mai nulla. Anzi, secondo il centro studi della Cgia di Mestre, oggi “nel rapporto dare-avere tra lo Stato è il contribuente italiano a rimetterci, da un punto di vista strettamente economico, è sicuramente quest’ultimo”. Sprechi e burocrazia: il nostro tallone d’Achille Gli artigiani mestrini hanno lanciato una provocazione che dovrebbe far riflettere tutti. Secondo il ministero dell’Economia, l’evasione fiscale presente in Italia è stimata in circa 110 miliardi di euro all’anno. Una cifra di certo elevata che dipende principalmente dalle grandi imprese (per l’esattezza ... Leggi su ilprimatonazionale

