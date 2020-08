Sport: Messi chiede un incontro alla dirigenza per evitare il tribunale (Di domenica 30 agosto 2020) Tiene banco in casa Barcellona la vicenda Messi. Secondo l’edizione odierna di Sport, la “Pulce” oltre a comunicare la non presenza alle visite mediche, vuole un incontro con la dirigenza per evitare di arrivare a sentenza davanti un’aula di tribunale. Il suo contratto prevede una clausola di risoluzione e in queste ore vuole incontrare Bartomeu per un “lieto fine” meno dispendioso. Foto: Twitter Barca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : ULTIM'ORA Fonte Ansa, Messi non si presenta a test anti Covid L'argentino era atteso per le 10.15 ma non si è vist… - Sport_Mediaset : +++Dalla #Spagna: “#Messi non si presenterà ai test medici del #Barcellona.”+++ #SportMediaset - SkySport : Atalanta, chi è Miranchuk: il gemello che aveva stregato anche Messi - Adnkronos : #Barcellona, #Messi non si presenta alle visite mediche - Corriere : Messi sulle barricate: non si presenta per fare i test Covid, il Barcellona prepara la multa -