Spionaggio a Napoli, ufficiale francese della Nato lavorava per i russi: arrestato (Di domenica 30 agosto 2020) Un ufficiale dell’esercito francese stanza nella base Nato di Napoli. è stato denunciato e messo sotto inchiesta per tradimento a favore della russia. Ora è detenuto nel carcere parigino della Sante. È sospettato di aver fornito ai servizi segreti di Mosca documenti top-secret, secondo quanto annunciato dalla radio Europe 1 e poi confermato dalla ministra della Difesa, Florence Parly. “Posso confermare – ha detto la ministra – che un ufficiale superiore è sotto procedimento giudiziario per attentato alla sicurezza”. L’ufficiale ha 50 anni, è padre di 5 figli e parla correntemente russo. Sarebbe stato visto insieme ad un agente dei servizi ... Leggi su ildenaro

