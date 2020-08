Spagna, Oyarzabal positivo al Covid-19: convocato Moreno (Di domenica 30 agosto 2020) Il commissario tecnico della Spagna ha convocato Gerard Moreno al posto di Oyarzabal, positivo al Coronavirus Cambio in corsa per la Spagna. Il commissario tecnico Luis Enrique ha inserito Gerard Moreno nella lista dei convocati per i prossimi impegni di UEFA Nations League contro Germania e Ucraina. L’attaccante del Villarreal prende il posto di Mikel Oyarzabal, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi. ⚠️ OFICIAL @GerardMoreno9 sustituye a @mikel10oyar en la lista para los partidos contra Alemania y Ucrania ➡️ El capitán de la @RealSociedad causa baja por Covid-19 y le deseamos una pronta recuperación ℹ️ Más info: ... Leggi su calcionews24

