Sospetto caso di virus tra i giornalisti a Castel di Sangro. Il sindaco: «Fatto i tamponi, aspettiamo» (Di domenica 30 agosto 2020) C’è un Sospetto caso di coronavirus tra i giornalisti a Castel di Sangro nel ritiro del Napoli. La notizia, ovviamente, ha Fatto rapidamente il giro tra gli addetti ai lavori. Per evitare inutili allarmismi, abbiamo chiesto direttamente al sindaco di Castel di Sangro Angelo Scala che ha spiegato al Napolista: «Stamattina abbiamo Fatto dei tamponi a un gruppo di lavoro di giornalisti. aspettiamo stasera o domani per i risultati. In precedenza non abbiamo eseguito alcun tampone. Quindi al momento non ci risulta alcun caso di positività al Covid». Non è chiaro per quale motivo sia stato sottoposto a ... Leggi su ilnapolista

Un ufficiale dell'esercito francese è stato denunciato e messo sotto inchiesta per tradimento a favore della Russia. E' sospettato di aver fornito ai servizi segreti di Mosca documenti top-secret, sec ...

