Sorteggio Europa League, il Milan può pescare l’Hammarby di Ibrahimovic (Di domenica 30 agosto 2020) Lunedì 31 agosto alle 13:00 a Nyon il Milan conoscerà l’avversaria al secondo turno di qualificazione di Europa League 2020/21. C’è grande attesa per il Sorteggio che vedrà protagonisti i rossoneri e tra piccole insidie come Aris, Servette e Cska Sofia (abbordabili ma comunque da evitare in un turno così embrionale) c’è anche uno scenario bizzarro sul tavolo. Tra le 34 potenziali avversarie dei rossoneri c’è infatti anche l’Hammarby, club di cui Zlatan Ibrahimovic è co-proprietario avendo acquistato a fine 2019 il 50% delle quote di AEG Svezia, holding che detiene una parte delle quote del club. Al primo turno l’Hammarby ha avuto la meglio della Puskas Academy col parziale di 3-0. Leggi su sportface

