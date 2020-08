Sony sempre più interessata al mercato PC, presto in arrivo nuovi first party? (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo Death Stranding e Horizon: Zero Dawn, sareste interessati a vedere altri titoli esclusivi PlayStation su PC? Perché Sony di sicuro lo è.Secondo quanto riportato da Resetera, nell'ultimo resoconto finanziario, Sony ha mostrato particolare interesse nel panorama PC, merito anche del successo dei suoi primi due exploit sopracitati. Alla luce di ciò, la compagnia starebbe valutando la possibilità di portare sulla piattaforma alcuni dei suoi first party (passati o futuri, non è stato specificato), in modo da accrescere la propria redditività.Nello specifico, ecco quanto dichiarato da Sony:Leggi altro... Leggi su eurogamer

