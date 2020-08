Situazione Coronavirus in Italia: i nuovi focolai regione per regione (Di domenica 30 agosto 2020) Ogni giorno che passa aumenta sempre di più la paura di un nuovo Lockdown causato dall’impennata dei contagi. A causa degli spostamenti fatti durante le vacanze estive sul territorio Italiano ed europeo è stato registrato un aumento dei positivi al Covid-19. Il numero di questi ultimi, secondo il bollettino ufficiale di ieri 29 Agosto, è di 1444 positivi. Il numero non è sicuramente un dato allarmante, specie se si confronta con il numero di positivi registrato pochi mesi fa. Tuttavia il Ministero della Salute avverte che nel territorio della penisola ci sono circa 490 nuovi focolai, per un totale di circa 1.374 cluster attivi. I focolai regione per regione: In Veneto, quattro componenti dello stesso nucleo ... Leggi su quotidianpost

