Silipo: “Roma? Penso solo al Palermo, darò il massimo. Su Boscaglia, Martinelli e Felici…” (Di domenica 30 agosto 2020) Parola ad Andrea Silipo.Poco più di un mese fa, il Palermo è riuscito ad incastonare uno dei tasselli più preziosi nel suo mosaico. Il giovane talento classe 2001, gioiello cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma, vestirà la maglia rosanero anche nel prossimo campionato di Serie C. Il club di viale del Fante, nel dettaglio, ha rilevato il cartellino di Silipo a titolo definitivo, mentre il club giallorosso si è garantito la possibilità di esercitare il diritto di recompra, fissato intorno ai 500.000 euro, nei prossimi due anni.“Convincere la Roma? Intanto mi aspetto di giocare molte partite, far bene e aiutare la squadra. Poi alla Roma, per ora, non ci Penso. Adesso Penso al Palermo, sono un giocatore del ... Leggi su mediagol

