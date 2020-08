Sicilia, vasto incendio a Altofonte: centinaia di abitanti evacuati (Di domenica 30 agosto 2020) Il comune Siciliano di Altofonte vive ore difficili dopo il divampare di un vasto incendio nella notte di sabato. Sul posto mezzi e uomini dei vigili del fuoco. PALERMO – Sono ore difficili a Altofonte, comune di circa 10 mila anime che fa parte dell’area metropolitana del capoluogo Siciliano. incendio e evacuazioni Un vasto incendio è divampato a Altofonte nella notte di sabato in cinque punti diversi e contemporaneamente. Le fiamme, sulla cui origine dovranno essere svolte successive indagini, hanno superato la zona abitata e si stanno dirigendo verso i boschi. Preventivamente, sono state evacuate 400 persone. I pompieri sono impegnati in altri incendi in altri paesi della provincia: ... Leggi su newsmondo

