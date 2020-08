Siano, mascherina obbligatoria e stop agli eventi pubblici dopo caso Covid (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSiano (Sa) – Ha deciso di imporre l’uso della mascherina su tutto il territorio comunale e senza limiti d’orario il sindaco di Siano Giorgio Marchese dopo il riscontro del primo caso di contagio nel suo territorio. Il primo cittadino in costante riunione con il Centro Operativo Comunale, ha firmato anche l’ordinanza con la quale è prevista la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche. “Mi affido soprattutto al buon senso di tutti gli esercenti affinché facciano rispettare le normative vigenti in particolar specie nelle attività di bar e di ristorazione”. Il caso di Covid non mostra nessuna sintomatologia, è in quarantena insieme ai suoi familiari e ... Leggi su anteprima24

