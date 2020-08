Si aggiunge un nuovo tassello alla coalizione di centrosinistra: l'Idv, con Italia in Comune, annuncia il sostegno a Emiliano (Di domenica 30 agosto 2020) Si aggiunge un altro tassello, quello dell'Italia dei Valori, alla coalizione della Puglia che sostiene Michele Emiliano in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi. 'In Puglia l'... Leggi su baritoday

baritoday : Si aggiunge un nuovo tassello alla coalizione di centrosinistra: l'Italia dei Valori annuncia il sostegno a Emilian… - mariolosio : @SkyTG24 un nuovo caso di coronavirus si aggiunge - GiocareOra : Nuovo rimodellamento: il trailer in porcellana rotta aggiunge più livelli di trama - MPenikas : @gio_c75 @GianniMagini @francotaratufo2 @m_spagna @IlConte50919IT @AleFiveStars @CiceroM5S @erretti42 @Gio2020Gio… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: #Roma, #Kluivert positivo al coronavirus: è il quarto giallorosso L'attaccante olandese si aggiunge ai casi di Bruno P… -

Ultime Notizie dalla rete : aggiunge nuovo Si aggiunge un nuovo tassello alla coalizione di centrosinistra: l'Idv (con Italia in Comune) annuncia il sostegno a Emiliano BariToday Milan, Ibrahimovic: 'Finalmente sono a casa'

"Finalmente sono a casa, qui per fare risultati e non per fare la mascotte": lo dice Zlatan Ibrahimovic atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Linate. L'attaccante si sottoporrà ora a tampone e fi ...

Milan, Rangnick torna sul mancato arrivo: nuova frecciata a Ibra

Sfumato all’ultimo secondo, il matrimonio sportivo tra Ralf Rangnick e il Milan continua a far discutere, soprattutto per gli interventi, sporadici ma mai banali, del tedesco. Dopo l’ intervista al ve ...

"Finalmente sono a casa, qui per fare risultati e non per fare la mascotte": lo dice Zlatan Ibrahimovic atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Linate. L'attaccante si sottoporrà ora a tampone e fi ...Sfumato all’ultimo secondo, il matrimonio sportivo tra Ralf Rangnick e il Milan continua a far discutere, soprattutto per gli interventi, sporadici ma mai banali, del tedesco. Dopo l’ intervista al ve ...