Sgarbi si scaglia contro la Lucarelli: «Becchina delusa. Lasciamola pregare in nome del male» (Di domenica 30 agosto 2020) Infaticabile Sgarbi: stavolta nel suo mirino finisce la Lucarelli. Già, perché se durante il lockdown il critico si è speso per acclarare un principio di anti-allarmismo – tuonando contro virologi e polemisti, santoni e catastrofisti – in questa fase di convivenza con il virus la sua guerra contro aedi della paura e di fake news sembra impegnarlo inesorabilmente. Barricato in prima linea contro i fautori della politica del terrore. Asserragliato su posizioni al limite del negazionismo, fino al punto di decidere, da sindaco di Sutri, di multare chi indossa la mascherina senza necessità, l’ultimo nemico da smentire finito nel suo mirino è la onnipresente Selvaggia Lucarelli. e lei l’oggetto dell’ultimo attacco che ... Leggi su secoloditalia

In qualità di sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi ha emanato un'ordinanza che vieta l'uso della mascherina "senza necessità". "In ottemperanza al decreto del presidente del consiglio dei ministri – si l ...

Appare quindi contraddittorio che dopo aver mangiato senza mascherina ci si alzi da tavola mettendosela. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo p ...

