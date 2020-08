Serie C, il Trapani comunica i nomi del nuovo allenatore e direttore sportivo (Di domenica 30 agosto 2020) Si muovono anche le squadre del campionato di Serie C. Primi tasselli del Trapani 2020/2021. Il nuovo direttore sportivo è Sandro Porchia. Nella stagione sportiva appena conclusa Porchia ha ricoperto il ruolo di responsabile del Settore Giovanile del Trapani. Un ruolo che aveva coperto in precedenza, dal 2017, nel Palermo. Lusinghieri nel corso dell’ultima stagione sportiva al Trapani i risultati ottenuti dalle squadre giovanili, che si sono rivelate un vero e proprio vivaio, con diversi giovani aggregati in Prima Squadra nella parte finale del campionato. A Sandro Porchia il Trapani ha deciso di affidare il compito di ricostituire l’organico della Prima Squadra, affrontando così il prossimo campionato di ... Leggi su calcioweb.eu

