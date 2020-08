Serie A, Gravina: “Grande responsabilità per ripresa, calcio è fenomeno sociale ma servono nuove leggi” (Di domenica 30 agosto 2020) Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto alla Festa Nazionale dell’Unità in corso a Modena, ripercorrendo i difficili mesi del calcio italiano e non solo. “Ho cercato la ripartenza con grande ostinazione e determinazione, ma l’ho fatto perchè il calcio non ha solo un’importanza economica ma è anche un fenomeno sociale – ha spiegato Gravina – La nostra scelta ha comportato una grande responsabilità, ma non potevamo fare altrimenti per tutelare la passione degli italiani e veicolare un messaggio di speranza.” Un’importanza ricaduta anche sulle generazioni future, come spiega il presidente federale: “Abbiamo 1 milione e 300mila tesserati, tanti ragazzi e giovani che vogliono vivere con ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio Il presidente #Figc #Gravina parla dei difficili mesi vissuti dall'esplosione della pandemia - Aquilottoblu : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - giangiogem : @buccinoalex @lorenzo_lollo98 @Mirko_Geno_04 Il 28 Luglio Gravina rilascia questa dichiarazione dove sostiene che d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Gravina Serie A, Gravina: "Bellissimo rivedere il pubblico allo stadio" La Lazio Siamo Noi De Laurentiis: “Napoli unico club senza debiti. Calcio italiano da cambiare"

CASTEL DI SANGRO - “Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’Uefa quan ...

Il patron ancora contro l’Uefa: “La priorità dovrebbe essere il campionato, Ceferin esiste in funzione delle società”

“Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’Uefa quando in realtà dovreb ...

CASTEL DI SANGRO - “Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’Uefa quan ...“Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse. Bisogna stabilire il rispetto per i tifosi, il campionato deve essere prioritario ed invece sembriamo dipendenti dell’Uefa quando in realtà dovreb ...