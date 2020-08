Scuola, l’istituto di Roma che ha trasformato la chiesa interna in un’aula: “Fumetti ed educazione civica per insegnare regole anti Covid” (Di domenica 30 agosto 2020) Il viaggio del Fattoquotidiano.it nelle scuole prosegue e fa tappa all‘Istituto paritario Pio IX di Roma. Una Scuola che conta 200 ragazzi dalla Scuola primaria fino al liceo. Aule ampie e capienti. “Siamo riusciti a distanziare i banchi anche di più rispetto a quanto chiesto dal Comitato tecnico scientifico” afferma Andrea Biondi, direttore dell’Istituto. Eppure, anche se la Scuola gode di una buona struttura (rispetto a molte altre realtà scolastiche italiane), i dirigenti hanno dovuto trovare modi per recuperare spazio. “Questa era la cappella del nostro istituto. Abbiamo deciso di trasformarla in aula nel momento in cui ci siamo resi conto che la classe della la terza elementare di ventisei bambini, aveva bisogno di maggior spazio. Abbiamo anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Scuola, l’istituto di Roma che ha trasformato la chiesa interna in un’aula: “Fumetti ed educazione civica per inseg… - UIconoclasta : @zoommantik @mante @DM_Deluca Io insegno in un istituto di Napoli rubricato 'a rischio sociale'. Siamo partiti con… - gigalimberti : RT @Ciribini: L'approccio concettuale originante la sperimentazione operativa prototipale in corso su una scuola dell'infanzia e primaria,… - wisebenefit : RT @Ciribini: L'approccio concettuale originante la sperimentazione operativa prototipale in corso su una scuola dell'infanzia e primaria,… - affittozorro : @marialetizianal @LorenzoMarino3 @stanzaselvaggia Il rettore della scuola di mia figlia e di quella di molte altre… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola l’istituto Rientro a scuola, rischio «babele». Non si trovano prof da mettere in cattedra Corriere della Sera