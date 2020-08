Scuola, i presidi chiedono l’autocertificazione per i minori. Così la responsabilità dei genitori diventerebbe penale (Di domenica 30 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 agosto) Un’autocertificazione che attesti lo stato di salute degli studenti per contenere il rischio da Coronavirus. È questa l’ultima proposta dei presidi che, a due settimane dalla data indicata dal Ministero per il rientro a Scuola, manifestano i loro dubbi sulla ripresa in sicurezza. Secondo il presidente dell’Associazione nazionale dei presidi (Anp) Antonello Giannelli, una disposizione in tal senso del Ministero della Salute potrebbe aiutare a tenere la situazione sotto controllo visto che, allo stato attuale delle cose, «non ci sono sufficienti risorse per sorvegliare la salute di 8,5 milioni di studenti». Lo screening volontario degli alunni partirà solo dopo l’inizio delle lezioni. Ora è il turno di docenti e personale Ata. Ma la ... Leggi su open.online

