Scuola: alle 16 riunione delle Regioni per il problema del trasporto degli studenti (Di domenica 30 agosto 2020) Il punto più importante è quello che riguarda la capienza di autobus e treni. Il governatore della Liguria Toti assicura che sarà all'80% Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : 'Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina' Io sto con questa mamma. Ci date una mano a… - NicolaPorro : ?? Caos #scuola e non solo per via del #COVID19: migliaia di #insegnanti non vogliono rientrare in classe. La letter… - MIsocialTW : Sul sito “Rientriamo a Scuola”, dedicato alla ripartenza di settembre, trovate tutte le risposte alle domande più f… - ashtroman_ : prima si seguivano le lezioni col cellulare - sadecesen_2016 : RT @GiulioCentemero: 'Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina' Noi stiamo con questa mamma. Ci date una mano… -