Scontri tra manifestanti di Black Lives Matter e sostenitori di Trump, un morto a Portland (Di domenica 30 agosto 2020) Portland, disordini tra manifestanti del Black Lives Matter e sostenitori di Trump, un morto. Non è chiaro se la sparatoria sia legata ai disordini registrati durante la manifestazione. Disordini tra sostenitori di Trump e manifestanti del Black Lives Matter a Portland, dove un uomo è rimasto ucciso. La notizia è stata confermata dalla Polizia locale. Non è chiaro se la sparatoria sia effettivamente collegata ai disordini registrati durante la manifestazione o se si tratti di un episodio di cronaca distinto. Le autorità locali indagano per omicidio. Sparatoria a Portland, un ... Leggi su newsmondo

