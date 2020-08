Scisma nel tennis, Djokovic dà l’ufficialità: nasce la Professional Tennis Player Association (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo il successo a Cincinnati arriva lo Scisma. Novak Djokovic ha annunciato la fondazione della PTPA, la Professional Tennis Player Association, associazione di Tennisti indipendente dall’ATP. Azione che va in contrasto con la richiesta di ‘unità’ promossa da Federer e Nadal. Attraverso un post pubblicato su Instagram Djokovic ha ufficializzato la sua scelta: “siamo lieti di annunciare l’istituzione della Professional Tennis Players Association (PTPA). La prima associazione di soli giocatori di Tennis dal 1972“.L'articolo Scisma nel ... Leggi su sportfair

La notizia è ancora molto fresca: un membro del Players Council si è dimesso (Pospisil) e altri due l’avrebbero fatto (Djokovic e Isner, non ufficializzati) per fondare una nuova associazione giocator ...Si sapeva che c’era grande malumore nell’aria, ma non ci si aspettava di certo una mossa così clamorosa nel bel mezzo della più grande emergenza che il tennis professionistico ha dovuto affrontare nel ...