Scia di schiuma nel mare di Portici: “Sono gli scarichi del fiume Sarno” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPortici (Na) – Numerosi bagnanti vesuviani hanno notato nella giornata di oggi una sgradevole Scia di schiuma nelle acque della spiaggia delle Mortelle a Portici. Si tratterebbe, a quanto conferma il comandante del Porto di Portici Raffale Falco, di una Scia schiumosa proveniente dalla foce del fiume Sarno. L’inquinamento delle acque, partito dalla provincia di Salerno, è così arrivato a due passi dalla costa partenopea. A chiedere immediate spiegazioni a riguardo è stato il primo cittadino di Portici, Vincenzo Cuomo. “Immediatamente mi sono attivato – spiega il sindaco – con la Capitaneria di Porto per verificarne l’origine e la provenienza. In pochi minuti il ... Leggi su anteprima24

Dalla foce del Sarno alle acque di Portici, il "tragitto" compiuto dalla scia di schiuma segnalata stamattina non lascerebbe troppi dubbi: si tratta di tensioattivi.

Un risveglio torbido, quello di questa mattina sulla costa formiana, dove in diversi hanno notato la scia di schiuma e acqua scura "colorare" il litorale. Immediate sono scattate le segnalazioni alle autorità.

Dalla foce del Sarno alle acque di Portici, il "tragitto" compiuto dalla scia di schiuma segnalata stamattina non lascerebbe troppi dubbi: si tratta di tensioattivi.