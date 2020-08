Scala: tamponi per coro, orchestra e ballerini (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 30 AGO - A pochi giorni dal Requiem di Verdi in Duomo il 4 settembre, in cui coro e orchestra della Scala si troveranno a ranghi pieni per la prima volta dal lockdown, il teatro ha ... Leggi su corrieredellosport

TerreImpervie : 'Scala: tamponi per coro, orchestra e ballerini. Per ritorno a ranghi pieni con Requiem di Verdi' (Ansa) Fare i ta… - AnsaLombardia : Scala: tamponi per coro, orchestra e ballerini. Per ritorno a ranghi pieni con Requiem di Verdi in Duomo il 4/9 |… - solospettacolo : Scala: tamponi per coro, orchestra e ballerini - iconanews : Scala: tamponi per coro, orchestra e ballerini - dileguossi : @HANIA654 poco fa ho letto che sui tamponi di febbraio(piena psudoepidemia) per risultare negativo bastava carica v… -

Ultime Notizie dalla rete : Scala tamponi Coronavirus: tamponi per orchestra, coro e ballo del Teatro alla Scala IL GIORNO Scala: tamponi per coro, orchestra e ballerini

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - A pochi giorni dal Requiem di Verdi in Duomo il 4 settembre, in cui coro e orchestra della Scala si troveranno a ranghi pieni per la prima volta dal lockdown, il teatro ha de ...

La Scala riapre: tamponi per cantanti, musicisti e ballerini

MILANO - A pochi giorni dal Requiem di Verdi in Duomo il 4 settembre, in cui coro e orchestra della Scala si troveranno a ranghi pieni per la prima volta dal lockdown, il teatro ha deciso di avviare u ...

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - A pochi giorni dal Requiem di Verdi in Duomo il 4 settembre, in cui coro e orchestra della Scala si troveranno a ranghi pieni per la prima volta dal lockdown, il teatro ha de ...MILANO - A pochi giorni dal Requiem di Verdi in Duomo il 4 settembre, in cui coro e orchestra della Scala si troveranno a ranghi pieni per la prima volta dal lockdown, il teatro ha deciso di avviare u ...