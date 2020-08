Sbarchi fuori controllo, sindaco e Musumeci lanciano l'ultimatum: sciopero contro migranti e governo (Di domenica 30 agosto 2020) Lampedusa scoppia dopo i nuovi Sbarchi avvenuti nella notte sull'isola. La situazione è ormai fuori controllo con l'hot spot siciliano che ha già superato le 1.500 presenze, oltre 10 volte la capienza consentita. Il governatore Nello Musumeci lancia l'ultimatum al governo Conte: "L'ennesimo sbarco di 450 uomini a Lampedusa, accompagnato dalla consueta indifferenza: nessuno al largo ha visto nulla! Avevamo chiesto a Roma di recuperare i mesi persi, senza nessuna programmazione. Avevamo chiesto un ponte aereo per dare un segnale forte, di presidiare il Canale di Sicilia per impedire a questi squallidi mercanti di morte di continuare indisturbati. Mi rivolgo direttamente al presidente Conte. Lampedusa non ce la fa più". "Domattina ... Leggi su iltempo

